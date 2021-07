Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Radfahrer bei Unfall verletzt (20.07.2021)

Bad Dürrheim (ots)

Einen Unfall mit einem verletzten Radfahrer hat eine Autofahrerin am Dienstag gegen 15 Uhr auf einem Kreisverkehr der Straßen "Scheffelstraße / Salinenstraße" verursacht. Eine 73-jährige Honda Jazz-Fahrerin fuhr von der Scheffelstraße auf den Kreisverkehr ein und übersah einen 75-Jährigen, der mit seinem Pedelec von links kam. Beim Zusammenstoß kam der Radfahrer zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Am Auto der Unfallverursacherin entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell