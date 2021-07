Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Löffingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Transporter streift Lastwagen (19.07.2021)

Löffingen (ots)

Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 6.000 Euro hat ein Verkehrsunfall am Montag gegen 17.30 Uhr auf der Bundesstraße 31, an der Kreisgrenze bei Unadingen, gefordert. Ein 19-jähriger fuhr mit einem VW Crafter, von der Kreisstraße 4972 kommend, auf die B 31. Dabei streifte er seitlich in einem Baustellenbereich einen MAN-Sattelzug, den ein 52-Jähriger auf der B 31 fuhr.

