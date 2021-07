Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Mit Auto rangiert - Radfahrerin stürzt (20.07.2021)

Konstanz (ots)

Leichte Verletzungen hat eine 27-jährige Radfahrerin gestern bei einem Verkehrsunfall erlitten. Ein 32-Jähriger wollte in der Bücklestraße gegen 14.30 Uhr seinen Alfa Romeo rechts in eine Parklücke einparken. Hierzu rangierte er mehrfach und fuhr ein Stück in die Lücke hinein und wieder heraus. Die Radfahrerin kam in gleicher Fahrtrichtung von hinten angefahren. Sie erschrak aufgrund des rangierenden Autos, machte eine Vollbremsung und stürzte hierbei. Zur weiteren Untersuchung wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem Fahrrad entstand kein Sachschaden.

