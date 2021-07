Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Angebranntes Essen löst Feuerwehreinsatz aus

Konstanz (ots)

Angebranntes Essen hat gestern gegen 18.30 Uhr einen Einsatz der Feuerwehr in der Conradin-Kreutzer-Straße ausgelöst. Ein Rauchmelder in einer Wohnung löste aufgrund von vergessenem angebrannten Essen aus. Da der Bewohner zu der Zeit nicht in der Wohnung war, öffnete die alarmierte Feuerwehr diese und konnte die Rauchursache beseitigen. Zu Flammenbildung war es nicht gekommen.

