POL-PDTR: Sachbeschädigung an Pkw

Saarburg (ots)

Im Zeitraum von Montag, den 15.02.2021, 17:30 Uhr bis Dienstag, den 16.02.2021, 18:30 Uhr kam es durch einen oder mehrere unbekannte Täter zu einer Sachbeschädigung an einem PKW in der Hubertusstraße in Saarburg. Etwa auf Höhe der Einfahrt zum Hasenberg wurden an einem dort geparkten Seat Ibiza die beiden Reifen auf der Beifahrerseite zerstochen.

Hinweise zur Sache oder zu möglichen Tatverdächtigen bitte an die Polizeiinspektion Saarburg unter der Tel-Nr.: 06581/9155-0.

