POL-AC: Polizei sucht Zeugen: 84- Jähriger bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Polizei sucht Zeugen: 84- Jähriger bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Aachen

Am gestrigen Nachmittag (17.12.2020) kam es gegen 14.15 Uhr auf der Vaalser Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 84- jähriger Mann lebensgefährlich verletzt wurde. Eine 33- jährige Autofahrerin fuhr aus Vaals in Richtung Aachen, als sie im Bereich Steppenberg den 84- Jährigen touchierte. Nach ihren eigenen Angaben sei der Mann plötzlich auf die Fahrbahn getreten, so dass sie nicht mehr ausweichen konnte. Zeugen kümmerten sich um die Unfallbeteiligten. Ein Rettungswagen brachte den, nach Angabe der Ärzte, lebensgefährlich verletzten Mann in ein Krankenhaus. Aktuell ist noch unklar, ob der 84- Jährige sein mitgeführtes Fahrrad schob oder fuhr. Zur Rekonstruktion des Unfalls wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Mithilfe. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0241 / 9577-42101 bei der Polizei zu melden.

