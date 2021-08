Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Zeugen zu Wohnungseinbruch und Verkehrsunfall gesucht ++ Polizeieinsatz in der Friedrich-Naumann-Straße +++

Oldenburg (ots)

Wohnungseinbruch

Unbekannte Täter*innen sind zwischen dem 19.08.2021 (20 Uhr) und dem 24.08.2021 (ca. 12 Uhr) in eine Wohnung in der Schützenhofstraße in Oldenburg eingebrochen. Die Unbekannten haben zunächst die Hauseingangstür des Mehrfamilienhauses aufgehebelt und gelangten hierdurch in den Hausflur. Anschließend hebelten die Unbekannten die Wohnungstür einer Erdgeschosswohnung auf und durchwühlten sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Die Täter*innen flüchteten unerkannt aus der Wohnung. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zu der Tat oder möglichen Täter*innen geben kann, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 0441/7904115 zu melden.

++

Verkehrsunfall

Bereits am Montag, dem 23.08.2021, ist es zu einem Verkehrsunfall in der Ammerländer Heerstraße in Höhe der Einmündung zum Schützenweg in Oldenburg gekommen.

Gegen 13.55 Uhr hat ein 64-jähriger Fahrradfahrer den Radweg der Ammerländer Heerstraße in Richtung Ofen befahren. In Höhe des Schützenwegs soll die Ampel für Fußgänger und Fahrradfahrer grünes Licht für den Oldenburger angezeigt haben. Zur selben Zeit wollte ein unbekannter Autofahrer mit seinem schwarzen Audi von der Ammerländer Heerstraße nach rechts in den Schützenweg einbiegen. Um einen Zusammenstoß mit dem Auto zu verhindern, bremste der Fahrradfahrer ab und stürzte. Bei dem Sturz verletzte sich der Oldenburger leicht.

Der Autofahrer soll anschließend seine Fahrt fortgesetzt haben, ohne seinen gesetzlichen Meldepflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Die Polizei sucht zur Klärung des genauen Unfallherganges noch Zeugen. Hinweise werden unter Telefon 0441/7904115 entgegengenommen.

++

Polizeieinsatz in der Friedrich-Naumann-Straße in Oldenburg

Am Dienstagabend kam es in der Friedrich-Naumann-Straße zu einem Polizeieinsatz, bei dem eine Person in Gewahrsam genommen wurde.

Zeugen meldeten sich gegen 22 Uhr bei der Leitstelle der Polizei und schilderten, dass ein Mann in der Friedrich-Naumann-Straße laut schreien und randalieren soll. Laut Aussage eines Anrufers soll der Mann sich in einem Geschäft vollkommen entkleidet haben und anschließend weiter in Richtung Donnerschweer Straße gelaufen sein. Wenige Minuten später konnten Beamte den 19-jährigen Oldenburger in der Friedrich-Naumann-Straße leicht bekleidet antreffen. Der deutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehende Mann wurde aufgefordert, die Beamten zur Dienststelle zu begleiten. Der Verdächtige kam dieser Aufforderung nach.

Noch während die Beamten vor Ort waren, meldeten sich weitere Personen bei der Polizei. Der unbekleidete 19-Jährige soll demnach das Handgelenk einer 22-jährigen Frau gegriffen und versucht haben diese mit sich zu ziehen. Als die Frau sich selbstständig aus dem Griff des Mannes befreien konnte, ließ dieser von ihr ab.

Außerdem soll der Oldenburger an einer Haustür geklingelt und die Bewohner nach Zigaretten gefragt haben. Als die 24-Jährige Frau, die dem Oldenburger die Tür öffnete, Zigaretten aus der Wohnung holen wollte, griff der 19-Jährige an das Gesäß der Frau. Daraufhin schrie die Frau so laut auf, dass der ebenfalls im Haus anwesende 33-Jährige ihr sofort zu Hilfe kam. Als der Helfende sich vor die Oldenburgerin stellte, schlug ihm 19-Jährigen gegen die Brust und verließ das Grundstück über den Garten.

Der 19-Jährige verbrachte die Nacht im Gewahrsam der Polizei. Gegen ihn wird wegen Nötigung, Körperverletzung und sexueller Belästigung ermittelt.

