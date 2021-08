Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Brand im Altenheim

Ennepetal (ots)

Am Montag kam es, gegen 15:00 Uhr, in einem leerstehenden Gebäude an der Voerder Straße in Ennepetal zu einer Brandentwicklung. Passanten stellten in den Räumlichkeiten der Hochparterre eine Rauchentwicklung fest und informierten die Rettungskräfte. Nach bisherigen Erkenntnissen entzündeten sich Unrat und Möbelstücke, das Feuer konnte gelöscht werden, Gebäudeschaden entstand nicht. Zeugen beobachteten mehrere Jugendliche im Alter von 13 bis 14 Jahren, die vor der Rauchentwicklung in das Gebäude gingen. Einer der Jugendlichen wird als 160 cm bis 170 cm groß, mit Brille, Sommersprossen und kurzen, roten Haaren beschrieben. Die Polizei hat die Ermittlungen zu einer Brandstiftung aufgenommen.

