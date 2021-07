Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Außenborderdiebstähle an der Fulda - Niestetal

Die Wasserschutzpolizei in Kassel bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe

Niestetal / Kassel (ots)

Unbekannte Täter gelangten in dem Zeitraum von Donnerstag, den 01.07.2021 um 17.30 Uhr, bis Freitag, den 02.07.2021 um 11.00 Uhr, durch Überwinden eines Zauns auf das Ufergrundstück eines Wassersportvereins in Niestetal. Von der Steganlage, in Höhe des Fulda-km 85,400, entwendeten die Täter zwei Angelboote und entfernten sich wasserseitig in unbekannte Richtung. Weitere Boote der Steganlage, mit zum Teil höherwertigeren Motoren, wurden von den Tätern nicht angegangen. Vermutlich montierten die Täter die Außenborder an einer bislang unbekannten Örtlichkeit ab. Bei den Motoren handelt es sich um einen Suzuki-Motor mit 15 PS, einen YAMAHA-Motor mit 4 PS sowie um einen Minn-Kota E-Motor. Die betroffenen Motorboote wurden am Freitag, den 02.07.2021 gegen 13.40 Uhr, bei Fulda-km 87,6 und 88,4 jeweils treibend aufgefunden und den Geschädigten nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen ausgehändigt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 4000 EUR.

Der Wasserschutzpolizeiposten Kassel bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe. Wer in der fraglichen Tatzeit am Fulda-Ufer im Bereich der Ortslage Niestetal Beobachtungen zum Sachverhalt gemacht hat, möge sich bitte unter folgender Telefonnummer melden: 0561-20769-44 oder per Mail an: wsppo.kassel.HBPP@polizei.hessen.de.

