Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Gütermotorschiff verliert Heckanker - Suche wird morgen mit einem Sonarboot fortgesetzt

Wiesbaden Schierstein (ots)

Am frühen Dienstagmorgen hat ein 85 Meter langes Gütermotorschiff in Talfahrt, beladen mit 1300 Kaliumsulfat, vermutlich durch einen technischen Defekt einen Ruderausfall. In Folge dessen wurde der Heckanker geworfen, welcher unkontrolliert ausrauschte und verloren ging. Im weiteren Verlauf konnte das Schiff mittels Notruder und 2 Bugankern festgemacht werden, so dass es am linken Fahrrinnenrand zum Liegen kam.

Durch das Wasserschifffahrtsamt (WSA) wurde bis zur technischen Überprüfung der Ruderanlage durch einen Sachverständigen ein Weiterfahrverbot ausgesprochen. Die Suche nach dem Heckanker durch das Arbeitsboot des WSA verlief negativ, deshalb wurde das Sonarboot der Wasserschutzpolizei für den morgigen Tag angefordert. Die Schifffahrt wurde nicht behindert.

Original-Content von: Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium, übermittelt durch news aktuell