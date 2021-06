Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: PKW rollt in den Ginsheimer Altrhein

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Am Sonntag, den 20.06.2021 gegen 16:00 Uhr, gelangte ein PKW (VW Golf) von einem Besucherparkplatz in Ginsheim-Gustavsburg über die Uferböschung in den Ginsheimer Altrhein. Ein Großteil des Fahrzeugs befand sich im Wasser und wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Ginsheim-Gustavsburg vorerst mit Seilen gegen weiteres Abrutschen in das Gewässer gesichert. Der Innenraum war mit Wasser vollgelaufen. Die Eigentümer des PKW eilten inzwischen von der Nonnenaue zu ihrem PKW und verständigten umgehend einen Abschleppdienst zur Bergung des Fahrzeugs. Die Ermittlungen zur Ursache des Wegrollens des Fahrzeugs dauern an. Es wurde ein Strafverfahren wegen Gewässerverunreinigung, durch die zuständige sachbearbeitende Wasserschutzpolizeistation Wiesbaden eingeleitet.

