Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Herrenloses Schlauchboot löst Rettungseinsatz im Rheintal aus

Lorch am Rhein (ots)

Am Donnerstag, den 17.06.2021 gegen 22:20 Uhr, wurde der Wasserschutzpolizeistation Wiesbaden durch die Rettungsleitstelle des Rheingau-Taunus-Kreises mitgeteilt, dass im Rheintal ein Wasserrettungszug der örtlich ansässigen Feuerwehren ausgelöst wurde. Auslöser des Einsatzes war ein herrenloses Schlauchboot, dass auf Höhe des Rhein-km 534,6, Ortslage Trechtingshausen, zu Tal trieb. Die Bootsbesatzungen der Einsatzboote der Feuerwehren Lorch, Rüdesheim,Oberwesel und St. Goarshausen sowie der schweren Streifenboote der jeweiligen Wasserschutzpolizeistationen St. Goar und Wiesbaden suchten im Rhein nach einer vermeintlichen Bootsbesatzung eines gelben Schlauchbootes, welches an der Fährrampe in Niederheimbach im Einsatzverlauf geborgen wurde. Eine Funkstreifenbesatzung der Polizeistation Rüdesheim suchte die Uferbereiche des rechten Rheinufers nach möglichen Personen im Wasser ab. In dem aufgefundenem Schlauchboot gab es keine Gegenstände sowie sonstige Hinweise auf Personen. Die Herkunft des Bootes konnte vor Ort nicht festgestellt werden. Der Einsatz wurde nach Absuche des Rheinabschnitts zwischen Trechtingshausen und Bacharach ohne besondere Feststellungen sowie Hinweise auf mögliche Personen im Wasser beendet.

Original-Content von: Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium, übermittelt durch news aktuell