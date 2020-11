POL-PDWO: Monsheim - Verkehrsbeeinträchtigung nach Auffahrunfall

Polizeidirektion Worms

Wegen eines Auffahrunfalls auf der B271, Einmündung B47, kommt es gestern zu Verkehrsbehinderungen. Kurz nach 17 Uhr befahren zwei PKW die B271 aus Richtung Bockenhheim kommend in Richtung Monsheim. In Höhe der Einmündung zur B47 bremst der vorausfahrende 63-jährige Fahrzeugführer ab, was der Nachfolgende zu spät erkennt. Infolge zu geringen Abstands fährt er auf das abbremsende Fahrzeug auf. Beim Aufprall verletzt sich der 33-jährige Fahrer und wird zur weiteren Behandlung ins Klinikum gebracht. Sein Kfz ist nicht mehr fahrbereit und wird abgeschleppt. Der Verkehr der B47 von Worms kommend wird während der Unfallaufnahme abgeleitet. Der Sachschaden wird auf 30.000 Euro beziffert.

