POL-D: ***Meldung aus dem Bereich der Autobahnpolizei Düsseldorf*** - A 59 - Langenfeld - Fünf Menschen bei Verkehrsunfall zum Teil schwer verletzt

***Meldung aus dem Bereich der Autobahnpolizei Düsseldorf*** - A 59 - Langenfeld - Fünf Menschen bei Verkehrsunfall zum Teil schwer verletzt

Montag, 14. Dezember 2020, 6.07 Uhr

Nach ersten Erkenntnissen der Autobahnpolizei Düsseldorf befuhr eine 39 Jahre alte Frau aus Leverkusen mit ihrem Peugeot den ersten Fahrstreifen der A 59 in Fahrtrichtung Leverkusen. In Höhe der Anschlussstelle Langenfeld wechselte sie auf den zweiten Fahrstreifen und übersah dabei einen von hinten herannahenden Mercedes-Fahrer aus Köln. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Autos. Kurz darauf fuhren mehrere nachfolgende Fahrzeuge in die Verkehrsunfallstelle und kollidierten mit dem auf der Fahrbahn stehenden Peugeot. Dieser wurde in der Folge auf sein Dach geschleudert. Insgesamt wurden bei dem Unfall zwei Personen schwer- und drei Personen leichtverletzt. Die Richtungsfahrbahn Leverkusen musste für die Dauer der Bergung der Verletzten und für die Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Richrath abgeleitet. Die Richtungsfahrbahn konnte gegen 9.20 Uhr wieder freigegeben werden.

