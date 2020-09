Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Autoknacker macht Beute

Mehrere Autos öffnete ein Unbekannter Mittwochnacht in Wiblingen.

Ulm (ots)

Sein Unwesen trieb ein Unbekannter in einer Tiefgarage im Brandäckerweg. An drei Autos schlug der Dieb Scheiben ein. In den Autos suchte er nach Brauchbarem. Er wurde fündig und fand Bargeld und Geldbörsen. Ein viertes Auto war nicht verschlossen. Dort erbeutete er Zigaretten und Kaugummis. Ein Sachschaden von mehreren hundert Euros blieb zurück.

Tipp der Polizei: Auto Aufbrecher haben es nicht es nicht immer Navigationsgeräte und Autoradios abgesehen. Auch Taschen und andere Dinge haben sie im Visier. Lassen Sie keine Wertsachen im Auto zurück. Verschließen Sie Fenster, Türen, Schiebedach. Auch wenn Sie sich nur kurz vom Fahrzeug entfernen. Weitere Informationen auf www.polizei-beratung.de

