Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Brand sorgte für Schifffahrtssperre auf dem Main

Großkrotzenburg / Frankfurt am Main (ots)

Am Montag, den 28.06.2021, kam es gegen 13.30 Uhr zu einem größeren Brand auf einem Lagerplatz am unteren Vorkanal der Schleuse Krotzenburg. Ein Haufen mit abgelagertem Baumschnitt brannte auf einer Länge von etwa 80 Metern. Durch die starke Rauchentwicklung kam es zu Sichtbehinderungen auf der Bundeswasserstraße Main. Durch den Außenbezirk Hanau des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Main wurde eine Schifffahrtssperre angeordnet. Bei Eintreffen der Streife der Wasserschutzpolizeistation Frankfurt am Main waren bereits die Feuerwehr Großkrotzenburg, ein Einsatzboot der Feuerwehr Hanau und eine Funkstreife der Polizeistation Großauheim vor Ort. Nachdem das Feuer gelöscht wurde, konnte die Schifffahrtssperre um 15.15 Uhr wieder aufgehoben werden. Es lagen zu diesem Zeitpunkt drei Fahrzeuge zur Schleusung vor. Durch die starke Hitzeentwicklung wurden zwei Leuchten des Vorkanals beschädigt. Der Holzstapel war nach Abschluss der Löscharbeiten bis zur Hälfte niedergebrannt. Es waren keine Personen oder Gebäude betroffen. Die Brandursache ist derzeit nicht bekannt. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Original-Content von: Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium, übermittelt durch news aktuell