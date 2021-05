Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: 17 Verletzte nach Brand in Warburg

Bild-Infos

Download

Warburg (ots)

Nach einem Küchenbrand in der Warburger Innenstadt sind insgesamt 17 Personen in Krankenhäuser eingeliefert worden.

Am Montag, 17. Mai, kam es gegen 19:25 Uhr zu einem Brand im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Unterstraße. Ein Herd, in dem sich eine Pfanne befand, wurde anscheinend versehentlich angemacht. Es entstand eine Rauchentwicklung, die ein Bewohner mit einem Feuerlöscher ablöschte. Eine Mischung aus Rauch und Löschpulver verteilte sich in dem Mehrfamilienhaus, so dass insgesamt 17 Hausbewohner im Alter von 0 bis 64 Jahre in Krankenhäuser eingeliefert wurden.

Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar. Die Schadenshöhe lässt sich aktuell nicht beziffern. /ell

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell