Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- In Werkstatt eingebrochen

Gevelsberg (ots)

In der Zeit von Sonntagabend bis Montagmorgen brachen Unbekannte in eine Werkstatt an der Mühlenstraße ein. Die Diebe entwendeten eine Flexmaschine der Marke Makita sowie zwei KTM Motorräder. Es handelt sich bei beiden Fahrzeugen um den Typ KTM 640. Hinweise auf die Diebe gibt es bislang keine.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell