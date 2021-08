Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter- Metalldiebe schlagen in der Hegerstraße zu

Wetter (ots)

Am vergangenen Wochenende (14.08 bis 15.08) verschafften sich Unbekannte unberechtigt Zugang zu einem Firmengebäude ab der Hegerstraße. Das Gebäude steht leer und befindet sich derzeit im Abriss. Die Täter entwendeten eine erhebliche Menge an Kupfer und Kabel (ca. 1 Tonne). Aufgrund der Menge ist es wahrscheinlich, dass die Täter mit einem entsprechend großem Fahrzeug angereist sind. Die Polizei sucht Zeugen, denen verdächtige Umstände zur Tatzeit in der Hegerstraße aufgefallen sind. Hinweise können unter der Telefonnummer 02335-91667000 abgegeben werden.

