POL-EN: Hallo, ich bin Lukas!

Ennepe-Ruhr-Kreis (ots)

Vielleicht kennen wir uns schon persönlich: Ich komme mit meinen Kolleg*innen von der Polizei EN zu euch in Schulen und Kindergärten, um die wichtigsten Verkehrsregeln zu erklären. Weil bald die großen Ferien vorbei sind und alle Kinder wieder in die Schule müssen, sollten alle Eltern jetzt ganz genau zuhören:

- Schon Kindergartenkinder lernen "Am Bordstein ist halt!". So unbedacht und spontan Kinder sind, so sicher muss diese eine Regel sitzen. Kinder sollen angehalten werden, im Straßenverkehr aufmerksam und vorsichtig zu sein, ohne dabei Ängste zu schüren. Wer den Straßenverkehr beobachtet und sich an die Regeln hält, kommt sicher ans Ziel.

- Übermorgen beginnt für die iDötzchen - wie man so schön sagt der Ernst des Lebens. Sollten Sie den Schulweg mit Ihrem Kind bisher noch nicht abgegangen sein, wird es nun höchste Zeit. Hat die Schule erst begonnen, ist auf dem Schulweg meist nur wenig Zeit, Kindern das richtige Verhalten ruhig zu erklären und auf Besonderheiten hinzuweisen.

Bis bald, Euer Lukas

