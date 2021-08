Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Zweiradfahrer bei Zusammenstoß mit Reh leicht verletzt

Hattingen (ots)

Am Samstag kam es auf dem Salzweg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Zweirad und einem Reh. Der 22-jährige Wittener fuhr mit seinem Motorrad in einer Kolonne auf dem Salzweg in Richtung Holthauser Straße. Kurz vor dem Ruhrhöhenweg stieß er mit einem Reh zusammen, dass plötzlich auf die Fahrbahn lief. Der Kradfahrer verlor die Kontrolle, stürzte und verletzte sich leicht. Das Reh überlebte den Zusammenstoß nicht, es verstarb noch am Unfallort. Der Zweiradfahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

