Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Kradfahrer leicht verletzt

Schwelm (ots)

Am 14.08.2021 um 14:10 Uhr befuhr eine 40-jährige Schwelmerin mit ihrem Pkw Skoda Kodiaq die Max-Klein-Straße in Fahrtrichtung Winterberger Straße. In Höhe der dortigen Kreuzung beabsichtigte sie nach links in Richtung Kölner Straße abzubiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines von rechts kommenden 41-jährigen Kradfahrers aus Remscheid. Bei der durchgeführten Gefahrenbremsung kam der Kradfahrer zu Fall und kollidierte mit dem Skoda. Er wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1300,- Euro.

