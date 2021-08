Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal - Lkw im Graben

Ennepetal (ots)

Am 12.08. gegen 08:25 Uhr befuhr ein 28-jähriger Ennepetaler mit seinem Lkw Fiat die B483 in Richtung Radevormwald. Aufgrund von Unaufmerksamkeit bemerkte er den vor ihm wartenden Pkw zu spät. Um einen Unfall zu vermeiden, lenkte er sein Fahrzeug nach rechts in einen Graben. Der Lkw kippte um und kam auf einer Wiese neben der Fahrbahn zu liegen. Der Fahrer wurde leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell