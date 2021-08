Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - Radfahrer beim Wenden übersehen

Gevelsberg (ots)

Am 12.08. gegen 14:30 Uhr beabsichtigte ein 20-jähriger Gevelsberger, mit seinem Pkw Mercedes auf der Hagener Straße zu wenden. Er hielt zunächst am rechten Fahrbahnrand. Als er wieder anfuhr, übersah er einen sich von hinten nähernden 62-jährigen Hagener auf seinem Fahrrad. Durch die Kollision stürzte der Hagener auf die Fahrbahn. Er wurde leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell