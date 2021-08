Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Einbruch in Wohnhaus

Schwelm (ots)

In der Zeit vom 11.08., 11:Uhr, bis zum 12.08., 11:00 Uhr, drangen unbekannte Täter durch eine Kellertür in ein Wohnhaus in der Potthoffstraße ein. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und verließen den Tatort in unbekannte Richtung.

