Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel - Quadfahrerin schwer verletzt

Sprockhövel (ots)

Am 14.08.2021 um 20:15 Uhr befuhr eine 22-jährige Sprockhövelerin mit einem Quad die Sirrenbergstraße in Fahrtrichtung Hiddinghauser Straße. Dabei trug sie weder Helm, noch Sicherheitskleidung. In Höhe der Hausnummer 27 verlor sie die Kontrolle über das Quad und überschlug sich. Sie wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und mittels Rettungshubschrauber einem Krankenhaus zugeführt. Es besteht der Verdacht, dass die 22-Jährige das Quad unter Alkoholeinfluss geführt hat. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000,- Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell