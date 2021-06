Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Esking (K38)/Pedelecfahrerin schwer verletzt

Coesfeld (ots)

In der Bauerschaft Esking sind am Dienstag (01.06.21) zwei Pedelecfahrer aus Altenberge zusammengestoßen. Gegen 19.40 befuhren sie die K38 in Richtung Temming (L550). Als der 58-jährige Altenberger in eine Einmündung einbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit einer 55-jährigen Pedelecfahrerin, die geradeaus weiterfahren wollte. Die Frau verletzte sich bei dem Sturz schwer. Mit einem Rettungswagen kam sie in ein Krankenhaus.

