POL-COE: Lüdinghausen, Boeselagerring/Grauer Mercedes A170 beschädigt

Die Polizei in Lüdinghausen sucht Zeugen, nachdem ein unbekannter Autofahrer am Dienstag (01.06.21) einen grauen Mercedes A170 beschädigt hat. Zwischen 15 Uhr und 17 Uhr stand das Auto auf einem Parkstreifen an der Straße Boeselagerring. Wer etwas beobachtet hat, soll sich unter 02591-7930 melden.

