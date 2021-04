Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz, Fahrradstreife überwacht Rotlichtverstöße - Fahrverbote für PKW-Fahrer

Mainz (ots)

Die Fahrradstreife hat am Montagvormittag den stadteinwärts fahrenden Radverkehr an der Saarstraße im Übergang zur Binger Straße überwacht. Insbesondere in Höhe der dortigen Tankstelle soll es regelmäßig zu Rotlichtverstößen durch Radfahrende kommen. An diesem Vormittag konnten die Fahrradpolizisten jedoch keine Verstöße feststellen. Die neu angebrachten Fahrradampeln, welche dem Radverkehr einen kurzen, zeitlichen Vorrang geben und die optimierte Schaltung der Ampel insgesamt, werden ganz offensichtlich beachtet. Gleichzeitig wurde jedoch festgestellt, dass rechtsabbiegende PKW-Fahrer das Rotlicht der Ampel über das Tankstellengelände umfahren. Das dies einen echten Rotlichtverstoß darstellt, scheint dabei jedoch nicht bekannt zu sein. Da die Ampel in der Regel bereits länger als eine Sekunde Rotlicht zeigt, wird dieser Verstoß mit 200,- EUR Bußgeld, zwei Punkten und einem Monat Fahrverbot geahndet. Am gestrigen Vormittag sind gleich mehrere Fahrer dabei festgestellt worden. Die Gefährdung für schwächere Verkehrsteilnehmer ist dabei enorm, da gleich zweimal der Radweg und Bürgersteig überfahren werden muss. Auch Personen auf dem Tankstellengelände werden dabei gefährdet. Diese Fahrer erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Auch diese Verkehrsverstöße beeinflussen damit andere Verkehrsteilnehmer. Die Polizei Mainz wird weiterhin ihren Fokus auf die Verbesserung des Verkehrsklimas legen und Kontrollen durchführen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell