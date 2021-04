Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Auto entwendet

Mainz-Mombach (ots)

Montag, 19.04.2021, 05:10 Uhr bis 18:30 Uhr

Am Montagabend stellte der Besitzer eines Opel Insignia Sports Tourer fest, dass sein Auto nicht mehr auf einem öffentlichen Parklplatz in der Bernhard-Winter-Straße stand, auf dem er es am 10. April 2021 geparkt hatte. Am Morgen des 19. April hätten Nachbarn und Kollegen das Fahrzeug noch auf dem Parkplatz stehen sehen. Es liegen keine Täterhinweise vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell