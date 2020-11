Polizei Duisburg

POL-DU: Homberg: Unbekannter steckt Rücksitzbank in Brand

DuisburgDuisburg (ots)

Ein Zeuge beobachtete in der Nacht zu Donnerstag (5. November, 2:05 Uhr) eine dunkle Gestalt, die sich an einem geparkten Pritschenwagen auf der Mühlenstraße zu schaffen machte. Kurz nachdem der Unbekannte weglief, erkannte der Zeuge, dass die Rücksitzbank in Flammen stand. Die alarmierte Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf das restliche Fahrzeug verhindern. Das Kriminalkommissariat 11 sucht Zeugen, die sich unter der Rufnummer 0203 2800 an die Polizei Duisburg wenden können.

