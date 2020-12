Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbruch in Werkstatt Warburg - Bonenburg, Eggestraße, Donnerstag, 24.12.2020, 15.00 Uhr - Samstag, 26.12.2020, 09.40 Uhr

WarburgWarburg (ots)

An einer Werkstatthalle in Bonenburg wurde ein Fenster beschädigt und durch dieses in die Halle eingestiegen. In der Werkstatt durchsuchten der oder die Täter die Räumlichkeiten und entwendeten Maschinen, Werkzeug und Bargeld. Eine Strafanzeige wurde durch die Polizei aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Feststellungen nimmt die Polizei in Warburg unter Tel.: 05641-78800 entgegen.

