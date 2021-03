Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Sachbeschädigungen

Rhede (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es an der Mittelmannstraße zu mehreren Sachbeschädigungen im Bereich der Kindertagesstätte und der Schule. Vor der Kita beschädigten der oder die Täter eine selbst gebastelte Holzfigur - zudem und warfen sie Mülltonnen um. Die Rückseite des Schulgebäudes beschmierten die Täter mit Sprühfarbe. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

