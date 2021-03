Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Pkw-Scheibe eingeschlagen

Borken (ots)

In der Zeit zwischen Montag, 20.00 Uhr, und Dienstag, 01.00 Uhr, wurde auf dem Butenwall die Scheibe einer Beifahrertür eingeschlagen. Ein Zeuge hatte die Beschädigung bemerkt und die Polizei informiert. Das Handschuhfach war geöffnet, entwendet wurde nach dem derzeitigen Stand aber nichts. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell