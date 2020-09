Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Streit eskaliert

Donsieders/B270 Biebermühle (ots)

Bereits am vergangenen Freitagvormittag gegen 10 Uhr kam es auf der B270 im Bereich des Kreisverkehrs auf der Biebermühle zu wechselseitigen Beleidigungen zwischen einem Radfahrer und einem Führer eines Pkw. Der Radfahrer lies die beleidigende Geste seines Kontrahenten nicht auf sich sitzen und folgte diesem bis zur Am-pelanlage im weiteren Verlauf der B270. Dort eskalierte der Streit weiter. Nachdem sich die beiden Beteiligten gegenseitig mit Wasser bespritzt hatten, verletzte der Radfahrer den Fahrzeugführer am Knie und beschädigte dessen Sonnenbrille und dessen Fahrzeug. Die Schadenhöhe wird auf ca. 500EUR geschätzt. Derzeit ist der beteiligte Radfahrer namentlich nicht bekannt. Um Hinweise bittet die Polizei in Waldfischbach-Burgalben. (Tel.:06333-9270)

