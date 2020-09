Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl eines Geldbeutels

Zweibrücken (ots)

Eine 94-jährige Frau wurde am 05.09.2020 Opfer eines Diebstahls. Als sie zwischen 09:30 Uhr und 10:30 Uhr am Hauptbahnhof in den Bus der Linie R7 in Richtung Zentraler Omnibus Bahnhof einstieg, halfen ihr zwei ca. 20-jährige Frauen, die der Geschädigten ihren Rollator in den Bus reichten. Zu diesem Zeitpunkt befand sich am Rollator die Handtasche der Geschädigten, in der unter anderem deren Geldbeutel steckte. Das Fehlen des Geldbeutels fiel der Geschädigten erst auf, als sie kurz darauf in einem Geschäft ihren Einkauf bezahlen wollte. Der Frau entstand ein Schaden von ca. EUR 250. |pizw

