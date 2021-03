Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Geld und Radlader weg

Vreden (ots)

Gutgläubig gekauft haben will ein Vredener einen entwendeten Radlader. Ihm sei das Arbeitsgerät telefonisch angeboten worden, gab der Mann an. Als dieser den Radlader im Internet zum Weiterverkauf anbot, meldete sich der eigentliche Besitzer bei ihm, ein niederländischer Bauunternehmer. In der Nacht zum 26.03.2021 hatten Unbekannte die Maschine auf einer Baustelle in den Niederlanden entwendet. Polizeibeamte stellten das Fahrzeug sicher. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Ahaus dauern an.

