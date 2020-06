POL-ME: 18-Jähriger verursacht ohne Führerschein und unter Drogen Auffahrunfall - Velbert - 2006143

Polizei Mettmann

Ein Auffahrunfall beim Rangieren eines Fahrzeuges in einem Hinterhof an der Schwanenstraße in Velbert hatte am Samstagabend (20. Juni 2020) folgenschwere Folgen für einen 18-jährigen Velberter: Da er die Fahrt nicht im Einverständnis des Nutzer des Fahrzeuges getätigt hatte und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis aber dafür unter dem Einfluss von Drogen war, fertigte die Polizei gleich mehrere Strafanzeigen.

Das war geschehen:

Gegen 20:00 Uhr wurde ein Anwohner durch einen lauten Knall auf den Verkehrsunfall im Hinterhof eines Wohn- und Geschäftshauses an der Schwanenstraße in Velbert aufmerksam. Die hinzugezogenen Beamten trafen an der Unfallörtlichkeit auf einen 18-jährigen Velberter, der zugab, beim Rangieren mit einem Hyundai i10 ein geparktes Fahrzeug beschädigt zu haben. Während der Unfallaufnahme erschien sowohl die Halterin als auch der Nutzer des Fahrzeuges, die beide glaubwürdig angaben, dem 18-Jährigen die Nutzung des Fahrzeuges nicht gestattet zu haben.

Da der Fahrer über keine gültige Fahrerlaubnis verfügt, wurde gegen den 18-Jährigen ein Strafverfahren eingeleitet. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme gab der junge Mann zu, vor Fahrtantritt Cannabis konsumiert zu haben. Zur weiteren Beweisführung wurde der Velberter zur Polizeiwache gebracht. Hier wurde die ärztliche Entnahme von zwei Blutproben angeordnet und durchgeführt, nachdem ein Vortest positiv auf THC verlaufen war.

Gegen den Fahrer wurden gleich mehrere Strafanzeigen, unter anderem wegen Unbefugter Ingebrauchnahme eines Fahrzeuges, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Gefährdung des Straßenverkehrs durch Fahren unter berauschender Mittel eingeleitet. Die Sachschadenshöhe wird auf circa 3.500 Euro geschätzt.

