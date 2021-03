Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Betrunkener Radfahrer leistete Widerstand

Offener Haftbefehl

Borken (ots)

Am Montagnachmittag wurde der Polizei gegen 15.40 Uhr ein gestürzter Radfahrer auf dem Radweg an der Bocholter Straße im Bereich der Aa-Brücke gemeldet. Zeugen, die den Radweg ihrerseits befahren hatten, waren auf den 34-jährigen Mann aufmerksam geworden, da dieser in sein Pedelec verkeilt auf dem Radweg lag und diesen blockierte. Die Zeugen sprachen den stark alkoholisierten Mann an, der sofort verbal aggressiv reagierte. Bei Eintreffen der Polizei wollte der offenbar nicht verletzte Mann weiterfahren. Die Beamten verhinderten dies und nahmen ihn mit zur Wache. Neben der starken Alkoholisierung stand der 34-Jährige nach eigenen Angaben unter Methadoneinfluss, so dass ihm Blutproben entnommen wurden. Der 34-Jährige beleidigte die Beamten massiv und leistete Widerstand, was ebenfalls zur Anzeige gebracht wurde.

Dem Niederländer ohne festen Wohnsitz war die Einleitung von Strafverfahren nichts Neues - er ist bereits vielfach in Deutschland mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Da gegen ihn ein Haftbefehl bestand, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Wegen verschiedener Diebstals- und Einbruchsdelikte erwarten ihn mehr als 600 Tage Freiheitsentzug.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell