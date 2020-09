Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrskontrollen am Wochenende

Kreis Heinsberg (ots)

Am vergangenen Wochenende hat die Polizei bei Kontrollen folgende Verstöße festgestellt:

Fahrten unter Alkohol- und/oder Betäubungsmitteleinfluss:

-Heinsberg, Industriestraße (BtM+Alkohol+Fahren ohne Fahrerlaubnis) -Gangelt-Schierwaldenrath, Palz/Brökerstraße -Erkelenz-Gerderath, Blatesstraße (Alkohol auf Fahrrad) -Wassenberg, Erkelenzer Straße (Alkohol bei Verkehrsunfall)

Gegen die Fahrer wurden Anzeigen erstattet. Ihnen wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Zwei Führerscheine wurden sichergestellt. Eine Person leistete bei der Blutentnahme Widerstand und wurde in Gewahrsam genommen. Fahren ohne Fahrerlaubnis:

Bei Kontrollen in -Heinsberg, Industriestraße (s.o.) -Heinsberg, Klevchen

stellten Beamte fest, dass die beiden Fahrzeugführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis waren. Gegen sie wurden Anzeigen erstattet und ihnen wurde die Weiterfahrt untersagt.

Betäubungsmitteldelikte:

In Heinsberg-Grebben, auf der Grebbener Straße sowie in Hückelhoven-Ratheim, auf der Oberbrucher Straße, wurden bei Personenkontrollen geringe Mengen Betäubungsmittel gefunden. In Hückelhoven-Hilfarth an der Dechant-Heidenthal-Straße wurde in einem Garten eine Plastiktüte gefunden in der sich zwei Klarsichtbeutel mit Cannabis sowie augenscheinlich Amphetamin befanden. Die Betäubungsmittel wurden jeweils sichergestellt und Anzeigen gefertigt.

