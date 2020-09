Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Krankenhausbüro

Gangelt (ots)

Am 13. September (Sonntag), zwischen 1.30 Uhr und 2.15 Uhr, drang ein unbekannter Mann durch Öffnen eines gekippten Fensters in ein Büro des Krankenhauses an der Katharina-Kasper-Straße ein. Dort zerschlug er mit einem Stein die Scheibe einer Vitrine und versuchte diese umzukippen. Nach der Tat flüchtete er durchs Fenster in unbekannte Richtung. Dabei wurde er beobachtet und konnte beschrieben werden als zirka 170 Zentimeter groß, bekleidet mit einer grauen Jacke, bei der er die weiße Kapuze über den Kopf gezogen hatte. Ob etwas entwendet wurde, wird noch ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell