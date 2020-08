Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: misslungener Einbruch in Spielcasino

Waldmohr (ots)

Zwei dunkel gekleidete Männer versuchen in der gestrigen Nacht gg. 03:45h in das Spielcasino in der Weiherstraße einzubrechen. Hierbei lösten sie den Alarm aus und flüchteten zunächst zu Fuß vom Objekt. Die Täter hinterließen einen Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro. Sachdienliche Hinweise zu den Tätern bzw. dem Fluchtfahrzeug nimmt die Polizei Kusel unter der Rufnummer 06381-919-0 bzw. per mail an pikusel@polizei.rlp.de entgegen. |pikus

