Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Fahrkartenautomatenaufbruch/Bundespolizei sucht Zeugen

Forbach (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am 27. Juli 2020 gegen 02:30 Uhr zwei Fahrkartenautomaten am Haltepunkt Forbach aufgebrochen. Die Fahrausweisautomaten befanden sich in je einer Triebwageneinheit der Albtal-Verkehrs-GmbH, welche in einer Wartungshalle am Bahnhof Forbach abgestellt waren. Festgestellt wurde der Aufbruch durch eine Triebfahrzeugführerin. Die Unbekannten hebelten mit brachialer Gewalt die Fahrkartenautomaten im Bereich des Displays auf, um an die dahinterliegende Banknotenkassette zu gelangen. Die Automaten sind nicht mehr funktionsfähig. Die Höhe des Sachschadens beziffert sich derzeit auf ca. 12.000,- EUR. Zu möglichen Tätern und zum konkreten Tatzeitpunkt liegen derzeit noch keinerlei Erkenntnisse vor.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Angaben zu den Automatenaufbrüchen am Haltepunkt Forbach machen kann wird gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg unter 0781/9190-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg

Ramona Fidan

Telefon: 0781/9190-103

E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell