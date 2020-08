Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: A6/Kaiserslautern, Ladung nicht gesichert - Weiterfahrt untersagt

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Kaiserslautern (ots)

Beamten der Schwerverkehrsüberwachung fiel am Montagmittag ein Klein-Lkw auf, der in abenteuerlicher Weise mehrere Ballen Schafswolle transportierte. Das Fahrzeug wurde auf dem Parkplatz "Schweinsdell" an der A6 angehalten und kontrolliert. Die weit über die Bordwände hinausragende Fracht war durch Zaunpfosten aus Holz und ohne jegliches System unzureichend gesichert und wurde teilweise auch lediglich durch Hanfseile auf der Ladefläche gehalten. Dem 58 jährigen Fahrer wurde deshalb die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.|zvd

Rückfragen bitte an:

Polizeiautobahnstation Kaiserslautern



Telefon: 0631 3534-0

www.pastkaiserslautern@polizei.rlp.de" class="uri-ext outbound">www.pastkaiserslautern@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.kaiserslautern



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell