Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter - Zwei Verletzte bei Kradunfall

Wetter (ots)

Am 14.08.2021 um 06:00 Uhr befuhr ein 17-jähriger Leichtkraftradfahrer aus Wetter unter dem Einfluss von Alkohol mit einer ebenfalls 17-Jährigen Sozia aus Sprockhövel die Straße Horstbecke in Fahrtrichtung Karl-Siepmann-Straße. In Höhe einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Leichtkraftrad und kam von der Fahrbahn ab. Der Fahrer wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Die Sozia wurde leicht verletzt. Aufgrund des Alkoholeinflusses beim Fahrer wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell