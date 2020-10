Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Alkohol getrunken und gefahren ++ Seat zerkratzt ++ 23-Jähriger mit Messer verletzt ++ egenverkehr ausgewichen und verunfallt - Zeugen gesucht

Gießen (ots)

Gießen - Zwei Mountainbikes gestohlen

Gestern Abend (13.10.2020), um 22:48 Uhr, meldeten aufmerksame Zeugen einen Fahrraddieb. Der dreiste Dieb durchtrennte mit einem Seitenschneider die Schlösser von zwei, in der Bahnhofstraße abgestellten, Mountainbikes und schob die Räder durch einen Seiteneingang in den Bahnhof. Er selbst setzte sich in den Wartebereich. Die sofort herbeigeeilten Ordnungshüter nahmen den 28-jährigen Dieb fest. Auf ihn kommt nun eine Anzeige wegen des Diebstahls zu.

Gießen - Alkohol getrunken und gefahren

In der Nacht zu heute (14.10.2020) kontrollierten Gießener Polizisten um 02:50 Uhr einen 42-jährigen Mazda-Fahrer im Kiesweg. Die Ordnungshüter bemerkten starken Alkoholgeruch bei dem in Gießen wohnhaften Mann. Ein Atemalkoholwert brachte es auf einen Wert von 2,07 Promille. Der Mazda-Fahrer musste mit zur Polizeistation. Dort nahm ein herbeigerufener Arzt dem Mann Blut ab. Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Ebenfalls wegen Trunkenheit im Straßenverkehr muss sich ein 46-Jähriger aus Gießen verantworten, den Polizisten um 01:26 Uhr in der vergangenen Nacht (14.10.2020) im Wiesecker Weg anhielten. Der Fahrer des weißen Opel Combo hatte offenbar sein Auto nicht mehr unter Kontrolle. Er würgte seinen Opel beim Anfahren ab und blinkte mehrfach "rechts und links" beim Anhalten. Auch hier stieg den Beamten starker Alkoholgeruch entgegen. Im Opel lagen mehrere leere Dosen alkoholischer Getränke. Zudem fanden die Ordnungshüter Utensilien zum Konsum von Betäubungsmitteln. Ein Arzt nahm auch dem 46-Jährigen Blut ab.

Gießen-Wieseck - Seat zerkratzt

Unbekannte Vandalen verursachten einen Schaden von 150 Euro an einem schwarzen Seat Leon. Der Seat parkte über einen längeren Zeitraum auf dem Parkplatz in der Straße "Ursulum". Irgendwann, vor Dienstag (13.10.2020), 11:30 Uhr zerkratzen die Unbekannten die hintere Tür der Beifahrerseite. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Nord unter Tel.: (0641) 7006-3755

Gießen - 23-Jähriger mit Messer verletzt

Zwischen 20:15 Uhr und 22:30 Uhr gerieten ein 23-Jähriger und ein Unbekannter zunächst in eine verbale Auseinandersetzung, in dessen Verlauf der Unbekannte ein Messer zog und dem 23-jährigen Syrer eine Stichverletzung zufügte. Aufmerksame Zeugen brachten den, in Gießen wohnhaften, Verletzten in ein Krankenhaus. Der bisher Unbekannte soll 175-180 cm groß und von dünner Statur sein. Sein schmales kantiges Gesicht mit markanten Wangen und Kinn soll auffallen sein. Er hat dunkle kurze Haare, dunkle Augen und einen dunklen Teint. Er wird als südländischer Typ beschrieben. Er trug keinen Bart und sprach gebrochenes Deutsch. Er war bekleidet mit einer dunklen sogenannten Bomberjacke. Zeugen, die Hinweise zu dem Streit in der Straße "Pfarrgarten" am gestrigen Abend (13.10.2020) oder dem Unbekannten geben können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Gießen unter Tel.: (0641) 7006-2555 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Außenspiegel beschädigt

Am Dienstag (13.Oktober) zwischen 09.30 Uhr und 13.30 Uhr beschädigte ein bislang Unbekannter einen am Fahrbahnrand der Schottstraße (Höhe 6) geparkten BMW. Vermutlich beim Vorbeifahren beschädigte der Unbekannte den Außenspiegel des schwarzen 5er BMWs und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von 250 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Gegenverkehr ausgewichen und verunfallt - Zeugen gesucht

Ein 54-jähriger Mann aus Wettenberg in einem BMW fuhr am Donnerstag (08.Oktober) gegen 15.20 Uhr von Wettenberg-Wißmar nach Gießen. Dabei kam dem 54-Jährigen ein Fahrzeug in der Fahrbahnmitte entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Wettenberger nach rechts aus und prallte gegen die Leitplanke. Glücklicherweise verletzte sich niemand, jedoch entstand Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Vermutlich handelt es sich um ein dunkles Fahrzeug. Wer kann Angaben zu dem Fahrzeug oder der Identität des Fahrers machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

