Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Hagener bei Prügelei leicht verletzt

Gevelsberg (ots)

Am Samstagmorgen wurde ein 28-jähriger Hagener in der Rosendahler Straße Opfer einer Körperverletzung. Gegen 02:00 Uhr hielt sich der Hagener mit einem weiteren ihm unbekannten Mann vor einer Gaststätte an der Rosendahler Straße auf. Aus bisher ungeklärten Gründen ging der Mann plötzlich auf den 28-Jährigen los und stieß diesen zu Boden. Auf dem Boden liegend trat der Mann weiter in Richtung Opfer. Weitere Personen kamen von der gegenüberliegenden Straßenseite dazu und schlugen und traten ebenfalls auf den Mann ein. Die Personen ließen von dem Mann ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Der 28-Jährige wurde bei dem Angriff leicht verletzt und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Eine Nahbereichsfahndung nach den Tätern verlief negativ. Eine Zeugin erkannte einen 18-jährigen Gevelsberger unter den Angreifern, gegen ihn und die bisher unbekannten wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

