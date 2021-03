Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Wietze - Polizei stoppt Promillefahrerin

Celle (ots)

Durch eine besonders unsichere Fahrweise fiel gestern am späten Abend (Mittwoch, 10.03.2021) ein Auto auf der Hornbosteler Straße auf. Die Beamten im Streifenwagen staunten nicht schlecht, als der Wagen in langsamen Schlangenlinien vor ihnen herfuhr. Als die Polizei den Wagen in Hornbostel anhielt, stellte sich schnell heraus, dass die 58 Jahre alte Fahrerin deutlich alkoholisiert war. Das Ergebnis des Atemalkoholtests fiel daher mit über 1,2 Promille nicht überraschend aus. Es folgten eine Blutentnahme sowie die Sicherstellung des Führerscheins. Die Frau aus Hornbostel muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

