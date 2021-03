Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Bergen - Aufgewühltes Erdreich und zwei beschädigte Pfosten sind das Ergebnis einer Fahrt ins "Grüne" +++ Polizei sucht Zeugen

Celle (ots)

Ein Verkehrsteilnehmer gab der Polizei in Bergen am Montag, den 03.03.21, 08:45 Uhr, einen Hinweis über eine verdreckte Fahrbahn sowie beschädigte Leitpfosten an der Kreisstraße 81 (Verbindungsstrecke zwischen Baven und Bergen) rechtsseitig in Fahrtrichtung Bergen. Laut Spurenlage dürfte es sich bei dem Verursacher um einen Fahrzeugführer (w/m/d) einer Sattelzugmaschine oder eines Lastkraftwagens in aktuell beschädigtem Zustand handeln. Gegen diese Person wird nun wegen Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort ermittelt. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Der unbekannte Fahrzeugführer war offenbar nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen zwei Pfosten geknallt. Im Anschluss flüchtete er vom Unfallort. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Bergen entgegen unter 05051/47166-0 oder -163.

