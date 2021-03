Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Winsen/Aller - Schneller als die Mofa-Prüfscheinigung erlaubt

Celle (ots)

Eine Polizeistreife fiel am Dienstagabend ein Kleinkraftrad mit Versicherungskennzeichen in der Hornbosteler Straße auf, das allem Anschein nach relativ flott unterwegs war. Die Beamten folgten dem Fahrzeug, das mit zwei Personen besetzt war, und hielten es in der Straße "Sandkamp" an. Der 15 Jahre alte Fahrer zeigte seine Mofa-Prüfbescheinigung vor, konnte jedoch seine Betriebserlaubnis nicht finden. Der 15-Jährige teilte mit, dass das Kraftrad nicht mehr als 25 km /h fahren würde und somit seine Mofa-Prüfbescheinigung als "Führerschein" ausreiche. Allerdings stellten die Beamten fest, dass das Fahrzeug nicht gedrosselt war deutlich schneller als die erlaubten 25 km/h fahren kann. Das Kraftrad wurde zwecks weiterer Untersuchung sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren wegen Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

